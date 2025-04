Villa Valmarana a Vicenza apre bosco settecentesco (e i suoi Tiepolo)

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 1 apr. (askanews) – Sabato 5 e domenica 6 aprile laValamarana ai Nani di, aprirà per la prima volta al pubblico il suoper ospitare l’ultimo appuntamento del 2025 con Design in, festival organizzato da Dimore Amiche del Veneto, con il patrocinio di Associazione Dimore Storiche Italiane – ASDI Veneto e Associazione per le Ville Venete, che unisce le storie di nobili famiglie, tra arte, cultura e tradizione, con l’eccellenza del design italiano. Domenica 6 aprile, inoltre, i proprietari di sei dimore storiche venete apriranno le loro porte e rivelano i segreti di alcuni tra i luoghi più affascinanti del Veneto nell’evento “Dimore Amiche e iProprietari”, promosso da Veneto Segreto e Associazione Dimore Storiche Italiane – ASDI Veneto che vedrà protagonisti sei edifici veneti straordinari aperti in contemporanea: Parco Frassanelle a Rovolon (Padova),Rosa a Tramonte (Padova),Angarano Bianchi Michiel a Bassano del Grappa (),da Schio a Castelgomberto (), Castello di Thiene a Thiene (),ai Nani a