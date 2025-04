Ilgiorno.it - Vigevano, chi sono e cosa chiedono i ragazzi scesi in piazza contro l’assedio delle baby gang

(Pavia) – I giovanissimi inlela criminalità giovanile. Uniti per chiedere una città che sia davvero per tutti. È quello che hanno rivendicato gli studentiscuole superiori di, centro principale dell’area pavese della Lomellina. C’erano circa duecento studenti iscritti al liceo “Cairoli”, all’Itis Caramuel-Roncalli e all’istituto tecnico “Casale”. La manifestazione Ieri mattina hanno partecipato al corteo organizzato per chiedere maggiore sicurezza per la città, dopo una serie di episodi, concentrati nell’arco di poche settimane, che hanno visto fra le vittime giovanissimi, in qualche caso anche minorenni. Il corteo è partito daDucale, ha attraversato le vie del centro per poi tornare indietro e puntare al vicino municipio dove ihanno sostato esponendo striscioni e lanciando slogan.