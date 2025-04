Messinatoday.it - VIDEO | Gli ultimi istanti di vita di Sara Campanella: "Le tenevo il polso, siamo scioccati"

Cinque minuti prima - come affermato da parenti in obitorio al Policlinico -aveva telefonato alla mamma non mostrando segni di paura. Poco dopo la ragazza era a terra ferita mortalmente alla giugulare. Tra i primi soccorritori uno studente di Scienze Infermieristiche Roberto.