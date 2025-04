Palermotoday.it - VIDEO | "Doveva essere l'ultima", in piazza per Sara Campanella: la rabbia e il dolore dei ragazzi messinesi

Leggi su Palermotoday.it

per l'ennesima ragazza uccisa per "motivi passionali". Questi i sentimenti deiche nel pomeriggio hanno affollato la galleria Vittorio Emanuele partecipando alla fiaccolata in ricordo di, la 22enne uccisa a coltellate ieri pomeriggio in viale.