Vicchio, il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione

Mugello (Firenze), 1 aprile 2025 – Ailhato ildi. E il sindaco Francesco Tagliaferri ha illustrato le questioni principali e come ha agito l'Amministrazione. Nello specifico sono statiti ieri daldicon nove voti a favore (Gruppo Obiettivo Comune) e quattro voti contrari (GruppoVive) la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) e ildi2025-2027. A illustrare ildiè stato direttamente il sindaco Francesco Tagliaferri, che nel suo intervento, e in un lungo post sulla sua pagina social, ha rivendicato l’impegno e il duro lavoro dei primi nove mesi di mandato nel rimettere i conti in ordine: “Abbiamo trovato l’equilibrio sull’annualità 2025 e su quelle successive – ha detto il sindaco Francesco Tagliaferri - sia in parte corrente che in parte capitale, da questo momento si aprono i lavori per affrontare e sanare il pesante pregresso ereditato”.