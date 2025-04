Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Radio Onda Verde ospita “Sacrum Opus”: un viaggio emozionante nella Passione di Cristo

Mercoledì 2 aprile 2025, dalle 14:30 alle 15:30, torna l’appuntamento con “Politicamente Scorretto”, il programma condotto da Domenico Nardo in diretta su(98 MHz), Facebook e sull’app ufficiale. Questa puntata speciale sarà dedicata a “”, la suggestiva rappresentazione teatrale che lo scorso anno ha incantato il pubblico e che promette un’edizione ancora più coinvolgente.Ospiti in studio saranno Leoluca Comito, Presidente dell’Associazione Culturale Hipponion, e Lorenzo Esposito, Vicepresidente, che illustreranno i dettagli di questa opera teatrale capace di unire storia, fede e arte in un’unica, potente narrazione. Accanto a loro, interverranno anche due protagonisti della rappresentazione: Costantino Comito, che interpreterà il ruolo di Gesù, e Laura Sette, nel ruolo della Madonna.