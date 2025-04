Lanazione.it - Viareggio Cup: il Genoa trionfa sulla Fiorentina nello storico Stadio dei Pini

E’ stata una giornata di festa quella vissuta ieri a, con la"rimesso di nuovo al centro del villaggio", per parafrasare la famosa frase di Rudy Garcia. E ieri di viareggini ce ne erano davvero tanti ad assistere alla finale della "Cup". L’occasione era ghiotta, ovvero assistere alla finalissima della 75^ edizione del torneo, che ha visto prevalere di misura il. Ma molti dei presenti erano lì per riabbracciare, dopo quasi otto anni, lodella propria città. "Sì la finale dellaCup è importante, ma siamo qui per riabbracciare soprattutto il nostro". Era questa la frase che in molti si scambiavano mentre stavano facendo la fila per acquistare il biglietto. Un acquisto, quello del biglietto, che era una sorta di condivisione e partecipazione allo sforzo compiuto dall’Amministrazione comunale perché la città si riappropriasse di questo suo impianto.