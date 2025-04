Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2025 ore 19:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità saluto Ben trovati dalla redazione di infomobilità un servizio dellaapriamo con il raccordo segnalando la presenza di un pedone che sta attraversando ripetutamente entrambe le carreggiate tra le uscite Nomentana e a 24 ti preghiamo di prestare la massima attenzione sempre carreggiata esterna code a tratti tra laFiumicino diramazioneSud più avanti tra 24 e non mentre in internet si lamenta tra famiglie Salaria e tra Nomentana e doppio e sul tratto Urbano della A24 allettamenti tra torcervara il raccordo in uscita sullaFiumicino Contrada Colombo via della Magliana verso raccordo con i due sensi sulla cassetta alloggiate la Giustiniana sulla Tiburtina tra Settecamini a Tivoli Terme e sulla Casilina giardinetti e finocchio e fine sulla Cristoforo Colombo code tra via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia ricordiamo che oggi è allerta meteo gialla per il vento forte diramata dalla Protezione Civile Si prevedono sulventi Forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca specie sui settori montuosi raccomandiamo anche in questo caso la massima prudenza l'ernia e Asfalti mobilità per il momento è tutto al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.