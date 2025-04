Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2025 ore 18:40

Astral infomobilità saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con il raccordo in carreggiata esterna cosa del trafficoFiumicino alla diramazioneSud a mente in internazionalmente tra Flaminia Salaria e tra Nomentana e A24 è proprio sul tratto Urbano della A24 abbiamo cose tra Portonaccio il raccordo in uscita e sullaFiumicino code tra la Colombo della Magliana Verso il raccordo coda e traffico in transito sulla cassa te l'ho già te la Giustiniana sulla Tiburtina tra Settecamini Tivoli Terme e sulla Casilina giardinetti e finocchio sulla Colombo poi code per lavori tra via di mezzo diverso Oscar Ti ricordiamo che oggi è prevista allerta meteo gialla per vento forte diramata dalla Protezione Civile prevedono sulventi Forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca specie sui settori montuosi abbiamo la massima prudenza a Federico Di Lernia Astral infomobilità per il momento è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della