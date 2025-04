Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2025 ore 17:25

apriamo con il raccordo in carreggiata esterna cosa del traffico Fiumicino alla diramazione Sud a causa di un incidente all'altezza di via Ardeatina mentre si allenta tra Flaminia Salaria e tra Nomentana e A24 è proprio sul tratto Urbano della A24 abbiamo corretto a Portonaccio il raccordo in un sacco di traffico sulla cassa te l'ho già te la Giustiniana sulla Tiburtina tra Settecamini Tivoli Terme e sulla Casilina giardinetti e finocchio sulla Colombo poi code per lavori tra via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia Ti ricordiamo voglio prevista allerta meteo gialla per vento forte diramata dalla Protezione Civile prevedono sul venti Forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca specie sui settori montuosi raccomandiamo la massima prudenza