Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2025 ore 13:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della apriamo con le notizie sulla al momento non risultano criticità sulle autostrade e strade consolari della è fatta eccezione per la carreggiata esterna della raccordo anulare Dove troviamo code tra Anagnina e casini il tratto Urbano della A24 con rallentamenti tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima e ricordiamo che per oggi è prevista l'allerta meteo gialla per vento forte diramata dalla protezione civile regionale Si prevedono sul meno venti Forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca specie sui settori montuosi raccomandiamo prudenza anche alla guida ed è tutto da Federico Ascani verso l'infomobilità Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale e giallo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo indicare fino al 15 di aprile per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa da