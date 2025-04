Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2025 ore 12:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaabbiamo con l'incidente avvenuto sul Urbano della A24 che è stato rimosso Tuttavia permangono cuore tra raccordo anulare svincolo Tor Cervara direzione tangenziale est e andiamo a punto sul Raccordo Anulare traffico scorrevole in carreggiata interna in carreggiata esterna sul resto delle strade dellail traffico è abbastanza scorrevole diamo uno sguardo ai cantieri nella capitale in via del Foro Italico a partire da oggi è fino al 4 aprile prima fase dedicata ai lavori di manutenzione della fascia oraria 22:06 del mattino e si tuito restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra Corso Francia & via Salaria carreggiata in direzione San Giovanni ed è tutto Federico al cane da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio dellahttps://storage.