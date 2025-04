Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2025 ore 11:25

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo anche un incidente sul tratto Urbano della A24 code tra raccordo anulare svincolo Tor Cervara in direzione tangenziale est e passiamo al Grande Raccordo Anulare traffico tornato regolare sia in carreggiata interna che esterna sulle resto delle strade dellail traffico è abbastanza scorrevole diamo uno sguardo ai cantieri fino al 15 aprile per lavori sulla segnaletica verticale su via Colombo da via di Malafede a via di Acilia In entrambe le direzioni saranno istituiti dei restringimento di carreggiata nella fascia oraria 612 in direzione Ostia e tra le 11 e le 15 in direzione Eur vento anche per oggi allerta meteo gialla per vento forte diramata dalla protezione civile regionale Si prevedono sulventi Forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca raccomando prudenza alla guida ed è tutto da Federico Ascani Duster infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento