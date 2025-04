Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2025 ore 10:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con il grande raccordo anulare incidente rimosso sulla carreggiata esterna traffico scorrevole tra Selva Candida e Boccea risolto Anche l'incidente sulla Pontina traffico regolare tra Castelno e Spinacetosul tratto Urbano della A24 invece un incidente causa code tra il raccordo anulare e la tangenziale est versocentro Torniamo sul raccordo in interna a causa del traffico code alle uscite nomentane la 24Teramo per ma nel traffico anche sulla Flaminia dalla raccordo anulare fino a via dei Due Ponti e code anche su via Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali sempre verso il centro Cambiamo argomento anche per oggi prevista allerta meteo gialla per vento forte diramata dalla protezione civile regionale Si prevedono sulventi Forti dai quadranti settentrionali raffiche di burrasca specie sui territori montuosi raccomandiamo prudenza alla guida ed è tutto da Federico a Sky ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della