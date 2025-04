Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2025 ore 09:40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con il grande raccordo anulare interna rallentamenti tra la Casilina e via del mare tra la A1 diramazionenord la Tiburtina in esterna code tra A1 diramazioneSud Tiburtina e dalla Laurentina alla 91Fiumicino incidente sulla Tuscolana code tra Vermicino e Ponte Linari In entrambe le direzioni rallentamenti anche su tratto Urbano della A24 tratto Cervara e tangenziale est verso quest'ultima code per traffico intenso sulla via del mare all'altezza di Acilia In entrambe le direzioni e code anche per un incidente su via Guido cassa in direzione Fiumicino cose permangono su via Cristoforo Colombo tra via Ferrari e via Piero in direzione d'accordo e sulla Pontina tra via di Trigoria e via di valleranello sempre in direzioneed è tutto da Federico Ascani Duster l'infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.