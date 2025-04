Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2025 ore 08:40

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio dellaapriamo con un incidente sul Urbano della A24 con code tra via di Cervara e tangenziale est in direzione di quest'ultima prestare massima attenzione alla guida altro incidente sulla A1 diramazionenord rallentamenti tra via di Settebagni e bivio diramazionenord Verso il raccordo anulare per quanto riguarda l'incidente sulla Pontina a precedentemente annunciato è stato rimosso comunque permangono code tra via di Trigoria fino a via di balle nello in direzione della Raccordo Anulare e andiamo proprio sul Raccordo Anulare Dove troviamo in carreggiata interna rallentamenti tra la diramazionenord della Tiburtina e tra la Casilina e la Ardeatina esterna code tra Appia Nuova e Tiburtina e dallaFiumicino alla Pontina traffico in aumento anche sulla Flaminia dal raccordo anulare fino a via dei Due Ponti e sulla Salaria Davi vada a via dei Prati Fiscali Cambiamo argomento anche per oggi prevista allerta meteo gialla per vento forte diramato dalla protezione civile regionale Si prevedono sulventi Forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca specie sui settori montuosi raccomandiamo prudenza alla guida ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento dellahttps://storage.