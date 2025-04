Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2025 ore 07:25

Astral infomobilità una saluto e trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio dellaabbiamo con un incidente sul ponte altezza via di Vallerano che contribuisce alle code a tratti già a partire da Pomezia proseguiamo poi consueti aggiornamenti sulladalle autostrade sulla diramazioneSud assegniamo km di coda tra Genova e lo svincolo per il raccordo verso quest'ultimo ore anche sulla A24-teramo tra Settecamini e Barriera diEst è più avanti code anche sul tratto Urbano della A24 tra fiore in tangenziale verso quest'ultima ci sposiamo sul raccordo anulare diin carreggiata interna code a tratti tra Casilina e Appia mentre in esterna si rallenta tra Prenestina e Bufalotta tiramento anche sulla via Flaminia dalla raccordo anulare fino a via dei Due Ponti sulla Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali coda in direzione raccordo anulare anche su via Appia a partire da via dei Laghi e sulla via Pindaro a via di Malafede ed è tutto da Federico Ascani Duster infomobilità Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.