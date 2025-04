Lanazione.it - Viabilità in Garfagnana. Le proposte di Tetti

Sulle recenti dichiarazioni del presidente della Provincia, Marcello Pierucci, in merito alla importanza prioritaria che sarà data da subito alla sicurezza di strade e versanti della Valle del Serchio, interviene in queste ore Eros, portavoce di Europa Verde in Alleanza Verdi e Sinistra. "Condivido pienamente le preoccupazioni espresse dal Presidente della Provincia sulle condizioni critiche dellain. Durante i sopralluoghi effettuati in questi giorni dopotutto constatato personalmente una situazione sempre più drammatica, con frane, smottamenti e dissesti diffusi che testimoniano quanto il territorio stia cedendo sotto il peso dell’abbandono e dell’assenza di una strategia seria di manutenzione e prevenzione. La mobilità – continua– è per noi una priorità assoluta, soprattutto nelle aree interne e montane, dove la mancanza di infrastrutture adeguate mette a rischio non solo la sicurezza dei cittadini, ma anche la tenuta sociale ed economica di intere comunità.