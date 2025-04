Ilgiorno.it - Via Padova, tenta di rapinarlo e poi lo accoltella: grave un 26enne. Caccia all’aggressore

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 1 aprile 2025 – Tragedia sfiorata in viaa Milano. Nella notte tra lunedì e martedì, undi origine egiziana è statoto, probabilmente a seguito di untivo di rapina. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, che indaga sull'episodio, avvenuto poco prima delle 2, ilstava camminando per strada quando è stato avvicinato da un uomo, descritto con tratti somatici sudamericani, che gli avrebbe intimato di consegnargli i suoi averi. Davanti al rifiuto, è scattata l’aggressione, culminata con coltellate al torace e alle spalle. Soccorso dal 118, è stato portato, cosciente, in codice rosso, all'ospedale di Niguarda. Ora si trova ricoverato in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Nessuna traccia, al momento, dell’aggressore, che si è dileguato subito dopo le coltellate.