Ilgiorno.it - Via Giambellino: rissa in pieno giorno sul marciapiede, volano botte e colpi di bastone

Milano, 1 aprile 2025 – Le urla, gli spintoni. Poi lacon pugni e aste di plastica sbattute contro i “rivali“. Tutto sul, alle 18.30. “Questo succedeva la settimana scorsa. Ma ogniè la stessa cosa: siamo ostaggi di questi ‘personaggi’ che si radunano davanti ai negozi con i distributori automatici. E basta un niente a scatenare la. Con il rischio che anche i passanti venganoti. Ci sentiamo sempre in pericolo”. Il parapiglia A denunciare la situazione sono alcuni residenti di via. Il punto in cui è scoppiata laè tra i civici 69 e 71, come si vede in un video che circola tra le chat. Sulci sono una decina di persone: si comincia con un litigio ma dalle parole ai fatti il passo è breve. E scoppia la zuffa, con tanto di bastonate.