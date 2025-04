Iodonna.it - Vestirsi la mattina non è mai stato così semplice. La guida definitiva al cambio armadio di Primavera

Leggi su Iodonna.it

Latorna a fiorire anche tra grucce e cassetti. Dopo mesi trascorsi in compagnia di cappotti, maglioni e stivali, è il momento di far spazio alla leggerezza: quella dei tessuti, dei colori e delle giornate che si allungano. Ildi stagione 2025 è più di ungesto pratico: è un’occasione per rinnovarsi, per fare ordine fuori e – perché no – anche dentro. Come indossale la T-shirt questa: 5 look da provare X Un momento per fare pulizia, riscoprire capi dimenticati e valutare nuovi acquisti strategici.