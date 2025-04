Sport.quotidiano.net - Verso il derby Milan-Inter, Inzaghi: "Orgogliosi di essere in corsa su tutti i fronti"

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 1 aprile 2025 – Torna ildella Madonnina, domani sera alle 21, per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Per l'occasione Simonesi presenta in conferenza stampa ad Appiano Gentile a presentare la sfida tra: "Vogliamo fare un'ottima gara, contro un avversario di qualità che quest'anno ha creato difficoltà non solo a noi, ma a tantissime altre squadre - dice il tecnico - Servirà attenzione e lucidità nelle letture. Il nostro grande obiettivo eraai primi di aprile vivi in tutte le competizioni. All'è difficile porti un obiettivo perché sai di avere sempre tanti tornei. Per noi è motivo di grande orgoglio". Finora, nei tre constagionali, l'non ha mai vinto. "I precedenti non vanno in campo e sono stati tre incontri molto diversi tra loro.