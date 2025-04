Lanazione.it - Vernio, ultimo saluto all’ex sindaco Marchi

Sono state tante, tantissime le persone che hanno voluto porgere l’Roberto. Così tante che domenica scorsa, la pur spaziosa chiesa di San Michele a Sasseta ha fatto fatica ad accogliere chi ha voluto partecipare alla cerimonia funebre, officiata dal vicario della Diocesi di Prato don Daniele Scaccini. E una vera folla ha visitato la camera ardente nella sala del consiglio del palazzo comunale. Una testimonianza di affetto corale, della vicinanza alla famiglia di un’intera comunità. L’amministrazione diaveva anche proclamato per domenica 30 marzo, il lutto cittadino. "Oggiperde uno dei suoi uomini migliori che per tutta la vita ha seminato il bene – ha detto, con grande commozione, la sindaca Maria Lucarini in chiesa, al termine della messa – Roberto lascia dietro di sé non solo il ricordo di ciò che è stato, ma anche il segno concreto di ciò che ha fatto".