Vento: il programma di venture building di Exor che trasforma idee in startup di successo

A tre anni dalla nascita,- ilper la creazione di start up supportato da- è diventato il punto di partenza per chi vuole creare una sua azienda partendo da zero, senza un team e senza un'idea. Il suodiè oggi uno dei catalizzatori più potenti dell'innovazione imprenditoriale in Italia con centinaia di candidature ogni anno da tutto il mondo. Ilè costruito per accompagnare la creazione di, partendo dalla selezione dei talenti fino alla validazione sul mercato. Dal 2022,ha supportato 150 talenti e dato vita a 25 nuove aziende. Di queste, 15 hanno ricevuto un investimento diretto da, per un totale di 1,8 milioni di euro. Lenate dalhanno raccolto complessivamente 17,8 milioni di euro e oggi operano sul mercato con team in crescita e investitori internazionali a bordo.