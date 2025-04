Tg24.sky.it - Ventiduenne uccisa a coltellate a Messina, fermato nella notte un collega dell'università

Si chiama Stefano Argentino e ha 27 anni il giovaneall'alba di oggi dai carabinieri per il femminicidio di Sara Campa(CHI ERA), la studentessa di 22 anni originaria di Misilmeri (Palermo),ieri a. All'alba i carabinieri del Comando Provinciale dihanno eseguito il decreto di fermo emesso dalla Procura. Il provvedimento dovrà ora essere vagliato dal GIP del Tribunale di. Saraper stradaSara Campaè statacon una coltellata al collo che gli ha reciso la giugulare per strada, di fronte all'ingresso lateraleo stadio 'Giovanni Celeste', davanti a diversi testimoni che hanno assistito all'aggressione e hanno dato l'allarme. La 22enne è stata subito soccorsa e caricata su un'ambulanza del 118 che l'ha portata all'ospedale Policlinico, ma i medici non hanno potuto fare nulla perché la ragazza aveva perso troppo sangue.