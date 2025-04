Foggiatoday.it - Vendola poeta a Foggia con il suo 'Sacro queer' rianima la sinistra: "Tornate alle origini"

Leggi su Foggiatoday.it

“Fate come San Francesco,della”. A suggerirlo ai compagni ecompagne, dal palco dell’Auditorium Santa Chiara di, è Nichi, presidente diItaliana. È arrivato in città per presentare il suo ‘’.“Un libro di poesie non è un.