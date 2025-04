Unlimitednews.it - Vendita di smartphone usati, acquistare da privati può essere rischioso

ROMA (ITALPRESS) – Il mercato italiano della compradi dispositivi elettronicivive una fase di grande espansione, con il 60% degli italiani che dichiara di aver già acquistato unoricondizionato o di avere intenzione di farlo, secondo un recente studio Ipsos. Tuttavia, con questa crescita aumentano anche i rischi per i consumatori che scelgono transazioni dirette tra, soprattutto in relazione alla sicurezza dei pagamenti e alla rimozione dei dati personali.“I dati personali, se non correttamente cancellati, possono trasformarsi in una miniera d’oro per i criminali informatici, con conseguenze che vanno ben oltre il valore del dispositivo stesso”, avverte Walter Ruggeri, responsabile di WeFix.it, booking dei migliori centri di assistenza perin Italia.