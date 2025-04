Vendevano paternità in cambio di sigarette tre arresti a Roma | la rete per favorire permessi di soggiorno per le madri

Leggi su Open.online

Il finto riconoscimento delladi figli nati daextra-comunitarie era comprato con poco: a volte bastava un pacchetto dio qualche pasto gratuito per accaparrarsi il servizio, completo anche di cerimonia di battesimo. Un sistema ben rodato, gestito da un uomo di origine sinti con base nel campo nomadi di Arco di Travertino a, con l’obiettivo didiper le donne. Per tre persone sono scattate le manette, altre quattro sono state sottoposte a perquisizione personale e domiciliare. Secondo la procura di, non era inusuale anche l’uso di pressioni e minacce a danno del presunto padre.Il costo di 3mila euro e il ruolo dei padri naturaliIl metodo operativo era semplice: ottenere il riconoscimento dida parte di cittadini italiani.