Venaria Reale, scontro scooter-auto all'incrocio di via Amati

Nel pomeriggio di lunedì 31 marzo 2025, un incidente ha scosso la cittadina di, fortunatamente senza gravi conseguenze, ma che avrebbe potuto avere esiti ben più tragici. L’episodio è avvenutotra via Amati e via Sandre, proprio nel momento in cui gli studenti stavano uscendo dalle scuole. A causare l’allarme, unotra unoe una Skoda Octavia, che ha attirato subito l’attenzione di numerosi passanti presenti nella zona.L’incidente si è verificato in un orario particolarmente critico, quando il flusso sia di pedoni che di veicoli aumenta a causa dell’uscita degli studenti. Il conducente dello, un minorenne con il foglio rosa, ha tentato un sorpasso imprudente, che ha portato alla collisione con l’guidata da un uomo. Entrambi i veicoli stavano percorrendo via Amati, diretti verso via Sandre, un tratto di strada che, come emerso, necessita di maggiore attenzione e prudenza alla guida.