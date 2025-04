Unlimitednews.it - Varnier “Pista da bob pietra miliare, contenti dell’affluenza Usa”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Lada bob è stata completata, con le discese di pre omologazione svolte la settimana scorsa in modo molto positivo. C’è un comunicato delle federazioni internazionali che si dicono estremamente soddisfatte, adesso non resta che concludere i lavori. Si trattava però di unadella quale non si poteva fare a meno. L’affluenza statunitense? Siamo moltoperché stiamo vedendo grande risposta del pubblico americano nell’acquisto dei biglietti. Veniamo da due giorni a Boston dove abbiamo assistito ai campionati del mondo di pattinaggio, con grande successo degli atleti americani. Ci aspettiamo così che tutti i tifosi vengano da noi, cercando di offrire il meglio che il nostro Paese può dare”. Queste le parole del CEO della Fondazione Milano-Cortina, Andrea, intervenuto al road show di New York per presentare le opportunità economiche, infrastrutturali e culturali legate ai prossimi Giochi Olimpici Invernali.