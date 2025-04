Ilgiorno.it - Varese, nuova doccia fredda alla Meta System: il fondo tedesco rinuncia (per ora) a fare un’offerta d’acquisto

Mornago (), 1 aprile 2025 – Torna a complicarsi la situazione dell'azienda, realtà che realizza sistemi elettronici per il settore dell'auto, con 700 dipendenti tra Reggio Emilia e Mornago (sono 250 quelli impiegati in provincia di). L'offerta d'acquisto da parte delCertina, attesa entro ieri sera, non è infatti arrivata, mentre risulta confermato il vertice di domani 2 aprile al Ministero delle Imprese su cui sono puntati gli occhi e le speranze degli operai. "La crisi di– sottolineano i sindacati che stanno seguendo da mesi, con attenzione e preoccupazione, la vertenza – è una questione di rilevante interesse pubblico sia per l'impatto economico e occupazionale sia per il rischio di perdita di un presidio produttivo strategico per l’Emilia Romagna (il sito produttivo principale si trova a Reggio Emilia, ndr) e per la provincia di".