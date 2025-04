Vannacci senza freni contro la Commissaria Ue Lahbib | Ma quale zaino di sopravvivenza impari a scappare E il Pd insorge – Il video

Leggi su Open.online

Da Strasburgo – È un Robertofiltri equello intervenuto oggi pomeriggio al Parlamento europeoHadja, laUe alla gestione delle crisi finita nell’occhio del ciclone per ilcon illa scorsa settimana ha spiegato in tono ironico ai cittadini europei come preparare il kit diin caso di crisi improvvise. Molti eurodeputati hanno criticato il piano da tempo di guerra dell’Ue o i contenuti della scanzonata borsetta d’emergenza di. Ma nessuno ci è andato giù pesante quanto l’ex generale ora ariete della Lega in Europa. «Ci sono un italiano, un francese, una tedesca e una belga. Sembra una barzelletta ma non lo è. Von der Leyen, Macron, Draghi eprima ci hanno dato le macchine elettriche, la guerra a oltranza e le sanzioni alla Russia, ora tirano fuori dal cilindro le armi e loper la», ha attaccato