Vance vuol vedere Meloni a Roma. Ancora scintille Salvini-Tajani

, 1 apr. (askanews) – Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D., ha in programma una visita ae ha chiesto un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia. Lo segnala Bloomberg, secondo cui l’ambasciata statunitense aha comunicato oggi al Ministero degli Affari Esteri italiano i piani del vice di Trump. “I piani sono in evoluzione e potrebbero cambiare prima di essere finalizzati”, ha detto un funzionario Usa. Il programma provvisorio prevede chesia adal 18 al 20 aprile (nel ponte di Pasqua) e i diplomatici statunitensi hanno chiesto alle loro controparti italiane di coordinare un incontro con la. Al momento da Palazzo Chigi non arrivano indicazioni, ma gli uffici – secondo quanto si apprende – sono al lavoro per organizzare l’incontro.