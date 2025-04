Ilfattoquotidiano.it - Vance pianifica una visita in Italia entro la fine di aprile: “Vuole vedere Meloni”

JDha in programma unainladel mese. Il vicepresidente degli Stati Uniti, stando all’agenda provvisoria del suo viaggio, conta di essere a Roma dal 18 al 20e ha chiesto di incontrare Giorgia.L’ambasciata di Washington a Roma ha informato oggi la Farnesina dei piani del vice di Donald Trump, secondo quanto scrive il sito di Bloomberg, precisando che i diplomatici americani hanno chiesto alle loro contropartine di organizzare un incontro tra il vice presidente americano e la presidente del Consiglio.Un funzionario ha comunque precisato che il programma non è ancora definito e quindi potrebbe essere soggetto a modifiche. Né la Farnesina, né l’ambasciata americana a Roma hanno risposto a richieste di commento.Di certo, se confermato, l’incontro sarebbe anche un passo distensivo in un momento di grande tensione tra l’Europa e gli Usa in virtù dei dazi che Trump dovrebbe annunciare il 2