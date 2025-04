Thesocialpost.it - Vance a Roma dal 18 al 20 aprile: la visita e il probabile incontro con Meloni

Il vicepresidente USA JDatteso aadIl vicepresidente degli Stati Uniti, JD, ha in programma un viaggio in Italia entro la fine del mese. Secondo un’agenda provvisoria, dovrebbe essere adal 18 al 20per una serie di incontri istituzionali.L’ambasciata statunitense aha comunicato alla Farnesina i dettagli preliminari della, avanzando anche la richiesta di untrae la presidente del Consiglio Giorgia. Tuttavia, un funzionario ha precisato che il programma non è ancora definitivo e potrebbe subire modifiche.Al momento, né il Ministero degli Esteri italiano, né l’ambasciata americana hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla.L'articolodal 18 al 20: lae ilconproviene da The Social Post.