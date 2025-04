Ilgiorno.it - Valtellina e Grigioni via treno, il progetto transfrontaliero: “Un sogno da realizzare”

Un Hub intermodale a Tirano, il traforo Livigno-S-chanf e la linea Tirano-Bormio. Non sono pagine del libro dei sogni della mobilità, ma i cardini di Trip, Treni retici in progress,Interreg VI-A Italia Svizzera 2021-27, finanziato con 1,2 milioni (80% Ue, 20% governo italiano) e 50.000 franchi svizzeri (50% contributi pubblici cantonali e federali) per la definizione di un sistema ferroviarioche colleghi. Obiettivo dell’iniziativa, guidata dalla Provincia di Sondrio e dall’Ufficio cantonale dell’energia e dei trasporti del Cantone dei, è supportare lo sviluppo di un sistema ferroviario reticolare e multiobiettivo, in grado di valorizzare il paesaggio storico e naturalistico transalpino e offrire servizi integrati a residenti, turisti e imprese locali.