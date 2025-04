Justcalcio.com - Valencia garantisce che la struttura della nuova Mestalla rimanga “in buone condizioni” dopo le prime riparazioni

2025-04-01 19:41:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue:Non c’è anticipo visibilené movimento eccessivo, in oNuovi bracciatriQuello Secondo luiSono scadenze di esecuzione in anticipo. Il Blanquinegro Club ha spiegato martedì che FCC, un’azienda responsabilefinecostruzione, ha avviato il “Architettura degli interni opere” Una fase “inizialmente pianificata entro la fine di maggio” nella pianificazione iniziale. Questo è indicato dalClub in una dichiarazione che accompagna Varie foto di lavori In aree specifiche indi cemento già costruita prima del 2009quando le opere sono state paralizzate.Dalo assicurano test a cui è stata sottoposta lain calcestruzzo già costruito e, che trasportava Quasi 16 anni si fermanohanno dato un risultato positivo: “Il Il team di ingegneri esegue anche analisi e saggi settimanali Per valutare YRecalcola la resistenzarilevare possibili perdite, crepe o ossido e attraverso queste opere è stato possibile verificare il buon status di“, Sottolineano dal Blanquinegro Club.