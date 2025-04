Liberoquotidiano.it - Valditara grato alla prof di Mazara del Vallo: "Da lei coraggio e dedizione"

Giuseppericonoscente nei confronti di Maria Cristina Gallo. Attraverso una lettera, il ministro dell'Istruzione e del Merito esprime la propria gratitudineessoressa didele docente all'IIS R. D'Altavilla, che ha denunciato per prima i ritardi sui referti istologici all'Asp di Trapani, scoprendo con un ritardo di 8 mesi, perché non le davano i referti, di avere un tumore all'utero ormai con metastasi ai polmoni. "Gentilissimaessoressa Gallo, cara Maria Cristina, - scrive il Ministro - la prego di accettare queste mie righe come segno di gratitudine per la passione con cui svolge il suo lavoro e ha saputo infondere nei suoi studenti. La sua è una vivida testimonianza dial proprio ruolo a conferma di come l'insegnamento sia una vera e propria missione per persone con le qualità umane come quella da lei dimostrate".