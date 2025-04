Ilgiorno.it - Val Gerola, escursionista di 66 anni muore precipitando da un pendio ghiacciato

Ornica (Bergamo), 1 aprile 2025 – È scivolato per trecento metri lungo un. Una caduta che non gli ha lasciato scampo. Vittima dell’ennesimo incidente in montagna nel primo pomeriggio di oggi 1 aprile un uomo di 66, impegnato in un’escursione sulle montagne delle Alpi Orobie all’altezza del Comune di Ornica, a circa trenta chilometri dal capoluogo. La segnalazione al centralino del 112 è arrivata intorno a mezzogiorno, come indicazione quella dell’impianto del Pescegallo in Alta Val, quindi fra le province di Bergamo e Sondrio, nel comprensorio del Pizzo dei Tre Signori. L’intervento Quando l’equipaggio del soccorso alpino ha raggiunto il luogo della segnalazione assieme all’elisoccorso (allertati come d’abitudine anche i carabinieri), è riuscito a individuare l’uomo.