Va da sè che TAG Heuer ha fatto le cose in grande per il suo nuovo orologio di F1 al Watches & Wonders 2025

C’è un momento per ogni cosa. E questo è il tempo della F1. E di TAG. Tra i due c’è un rapporto di lunga data che abbraccia oltre sette decenni: TAGè stato il primo luxury brand ad avere il proprio logo su una vettura di Formula 1 nel 1969, il primo a sponsorizzare una squadra nel 1971 e, con 239 vittorie, 613 podi, 9.471 punti, 11 Campionati del Mondo Costruttori e 15 Campionati del Mondo Piloti, è uno dei marchi più di successo nella storia della Formula 1. E ora che è tornato come Official Timekeeper del Campionato ha tutta la grinta, l’audacia e l’entusiasmo per urlare al mondo We are back. «Tornare in Formula 1 rappresenta un ritorno alle nostre radici», racconta a GQ Antoine Pin, CEO di TAG«al mondo a cui apparteniamo, ma è anche una dichiarazione per dire che siamo ancora, e più che mai, partner di uno dei più grandi eventi sportivi di sempre, e custodi di momenti eccezionali.