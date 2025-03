Lapresse.it - Usa: Trump, potrei andare in Arabia Saudita il mese prossimo

Torino, 1 apr. (LaPresse) – Il presidente Donaldha dichiarato che potrebbe visitare l’il. “Potrebbe essere il, forse un po’ più tardi”, ha dettonello Studio Ovale, come riporta la Cnn. “Andremo anche in Qatar e forse anche in un paio di altri paesi. Gli Emirati Arabi Uniti sono molto importanti”. “Probabilmente faremo tappa negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar”, ha aggiunto. “E in, poi visiteremo anche altri luoghi. Ma in Medioriente questi embrano essere i tre principali”. “L’ultima volta che sono andato in, l’ho messa in cima alla lista perché avevano accettato di acquistare beni americani per un valore di 450 miliardi di dollari, militari e non”, ha detto. “Ho accettato di farlo di nuovo, e loro hanno accettato di spendere quasi un trilione di dollari nelle nostre aziende americane, il che per me significa posti di lavoro”, ha aggiunto.