Usa Trump | Non ho considerato possibilità di candidarmi per terzo mandato

Il presidente degli Stati Uniti Donaldha dichiarato di “non aver preso in considerazione” ladi candidarsi per un, quando gli è stato chiesto se intendesse tentare una candidatura nonostante il 22° Emendamento. “C’è tutta una storia sul candidarsi per un. Non lo so. Non ci ho mai pensato. Dicono che ci sia un modo per farlo, ma non ne so nulla, però non l’ho mai preso in considerazione”, ha detto il leader di Washington, rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale della Casa Bianca. Quando gli è stato chiesto cosa pensasse di un’ipotetica sfida contro l’ex presidente Barack Obama, nel caso in cui entrambi potessero candidarsi per unalla Casa Bianca,ha risposto: “Mi piacerebbe. Sarebbe una bella sfida”. Il tycoon ha aggiunto che alcune persone gli hanno chiesto di candidarsi per un