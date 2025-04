Ildifforme.it - Usa, chiesta pena di morte per Luigi Mangione

Leggi su Ildifforme.it

La Ministra della Giustizia, Pam Bondi, richiede ladiper. Un riperfettamente in linea con l'agenda del Governo trumpiano che vuole utilizzare lacapitale come strumento per ridurre la violenza e far tornare gli Stati Uniti un luogo sicuroL'articolo Usa,diperproviene da Il Difforme.