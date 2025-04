Lettera43.it - Usa, chiesta la pena di morte per Luigi Mangione

La procuratrice generale Pam Bondi, tramite i procuratori federali, ha chiesto ladiper, l’uomo che il 4 dicembre scorso ha ucciso a colpi d’arma da fuoco il ceo di United HealthCare Brian Thompson a New York. Bondi, ripresa da Cnbc, ha affermato: «L’omicidio di Brian Thompson, un uomo innocente e padre di due bambini piccoli, da parte di, è stato un assassinio premeditato e a sangue freddo che ha scioccato l’America. Dopo un’attenta riflessione, ho ordinato ai procuratori federali di chiedere ladinell’ambito del programma voluto dal presidente Trump per fermare i crimini violenti e rendere di nuovo sicura l’America».durante la prima udienza in tribunale (Getty Images).Cos’è successo il 4 dicembre 2024Il 4 dicembre 2024 il 26enneha ucciso Brian Thompson, ceo di United HeathCare, azienda che si occupa di assicurazioni mediche.