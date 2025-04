Quotidiano.net - Ursula von der Leyen: Ue pronta a contromisure contro Usa in caso di scontro commerciale

"Questo snon è nell'interesse di nessuno": quella tra l'Ue e gli Usa "è la relazionepiù grande e prospera al mondo e staremmo tutti meglio se potessimo trovare una soluzione costruttiva. Allo stesso tempo, deve anche essere chiaro: l'Europa non ha iniziato questo s. Non vogliamo necessariamente vendicarci, ma abbiamo un piano forte per vendicarci se necessario". Lo ha detto la presidente della Commissione europea,von der, alla plenaria del Parlamento europeo, citando "molto decise, se necessario". "Trump minaccia il miglior modello economico del mondo. L'Europa è il 22% del Pil globale, siamo una potenza economica, mentre gli Stati Uniti sono il 25% - quindi siamo uguali! Se Trump si concentra sui beni europei, noi dovremmo concentrarci di più sui servizi americani.