Ursula mette l'elmetto all'Europa contro i dazi di Trump, Giorgia come al solito si barcamena

Alle 10 di questa sera sarà chiaro qualiil presidente Usa Donaldimporrà nel giorno – il 2 aprile – ribattezzato ”della liberazione” americana dalla morsa di coloro che per decenni hanno approfittato degli Stati Uniti.“Questo snon è nell’interesse di nessuno”: quella tra l’Ue e gli Usa “è la relazione commerciale più grande e prospera al mondo e staremmo tutti meglio se potessimo trovare una soluzione costruttiva. Allo stesso tempo, deve anche essere chiaro: l’Europa non ha iniziato questo s. Non vogliamo necessariamente vendicarci, ma abbiamo un piano forte per vendicarci se necessario”, ha detto la presidente della Commissione europea,von der Leyen, alla plenaria del Parlamento europeo, citando “misure molto decise, se necessario”.La precisazione di: no vendette ma rispostePiù tardi preciserà di non aver mai parlato di ‘vendetta’ nei confronti della politica deistatunitense, ma ha ribadito che l’Ue è pronta a ‘rispondere’ nel caso di tariffe americane sui prodotti europei.