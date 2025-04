Thesocialpost.it - Uomo punta la pistola alla testa del medico: “Salva mamma o ti ammazzo”

Un episodio di violenza è avvenuto a Torino, dove unhato unadi undel 118 che stava intervenendo per un malore di una donna di 83 anni. La situazione è degna di nota per la gravità della minaccia e per l’atteggiamento del figlio della paziente, che avrebbe intimato al: “Se non salvi mia madre ti”.Leggi anche: Bill Gates: “Tra 10 anni medici e insegnanti non serviranno più: ecco perché”. La profeziaIl fatto si è verificato all’interno di un’abitazione delle case popolari di corso Grosseto, dove i sanitari erano giunti per soccorrere l’anziana, che soffre di problemi cardiaci. Quando sono entrati nell’appartamento, i medici si sono trovati di fronte a una scena inquietante. La donna era riversa sul divano e subito sono state lanciate minacce nei confronti del personale sanitario.