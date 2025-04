Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, Giuseppe e Sabrina Zago protagonisti: chi resta e chi lascia

La registrazione didel 31 marzo 2025 ha messo al centro della scena idel Trono Over, regalando due ore dense di colpi di scena, emozioni e dichiarazioni inattese. Al centro studio si sono alternati nomi noti comee Gloria Nicoletti, per una puntata che si preannuncia imperdibile. Tra sentimenti messi in dubbio e frequentazioni pronte a trasformarsi in qualcosa di più, il parterre ha vissuto momenti di forte intensità.parla della dama siciliana: scatta la polemicaAd aprire le danze è stato, che ha raccontato di essere uscito con una dama siciliana verso cui dice di aver provato una forte scossa. Tuttavia, il suo entusiasmo non ha convinto Gianni Sperti, che ha espresso forti dubbi sulla sincerità del cavaliere.