Lanazione.it - Università alle urne Ci sono le date. Indette le elezioni per il nuovo rettore

Noti da tempi i nomi dei cinque candidati in corsa per palazzo Murena - chei professori Paolo Carbone, Luca Gammaitoni, Massimiliano Marinelli, Daniele Porena e Marcello Signorelli - adesso arrivano anche le. L’degli Studi di Perugia, con decreto del decano professore Ermanno Cardelli, annuncia chestatele votazioni per l’elezione delper il sessennio primo novembre 2025 – 31 ottobre 2031. Le votazioni per designare il successore del professor Maurizio Oliviero (foto) si terranno mercoledì 4 giugno, primo turno e martedì 17 giugno eventuale turno di ballottaggio. "Le candidature - spiega la nota dell’- indirizzate al decano, correda un dettagliato curriculum scientifico, didattico e professionale, da un programma articolato sul tipo di gestione e sugli obiettivi e le strategie che il candidato si propone di realizzare per lo sviluppo dell’offerta formativa, della ricerca scientifica e del trasferimento dei suoi risultati ai fini dell’accreditamento dell’Ateneo in campo internazionale, devono pervenire, a pena di inammissibilità, al protocollo dell’degli Studi di Perugia entro le 12 del 15 aprile 2025".