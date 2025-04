Lanazione.it - Uniti per il futuro del Montalbano. Comuni al lavoro per un nuovo ’Patto’. L’obiettivo è la messa in sicurezza

Lavorare per arrivare alla sottoscrizione di unprotocollo d’intesa per superare ed aggiornare il "Patto per il" nato ormai dieci anni fa, per un’azione sinergica volta a valorizzare il territorio e formare un unico interlocutore per sollecitare in maniera più efficace interventi di ripristino ein(o per intercettare risorse allo scopo). Èche si sono posti gli amministratori dei diecifacenti parte del, incontratisi pochi giorni fa a Vinci. All’incontro convocato dal sindaco Daniele Vanni (presente insieme all’assessore Giulio Vezzosi) erano presenti anche il sindaco di Capraia a Limite Alessandro Giunti (con gli assessori Paolo Giuntini e Rosanna Gallerini) l’assessore di Cerreto Alessio Tanganelli, l’assessore di Poggio a Caiano Piero Baroncelli, le "sindache" Lisa Amidei e Simona De Caro (rispettivamente di Larciano e Monsummano) la sindaca e l’assessore di Lamporecchio Anna Trassi e Simona Bavuso, il vice-sindaco di Serravalle Alessio Gargini e gli assessori Mariavittoria Michelacci e Dario Di Giacomo (in rappresentanza rispettivamente di Quarrata e Carmignano).